Goiana Ingrid Guimarães lança o filme ‘Minha Irmã e Eu’

Natural de Goiânia, Ingrid Guimarães, de 51 anos, mora há muitos anos fora e esteve na capital goiana nesta semana para o lançamento do filme "Minha Irmã e Eu", dirigido por Susana Garcia. A atriz divide as cenas com Tatá Werneck em uma comédia sobre duas irmãs que viajam pelo estado, passando por lugares como Pirenópolis e Corumbá de Goiás.

A artista destaca a relação pessoal com a cultura goiana, a família que deixou na cidade natal e o longa, que entra em pré-estreia na segunda, terça e quarta-feira (25 a 27).

“A última vez que estive em Goiânia foi para gravar o filme, mas eu tento vir pelo menos três vezes ao ano porque a minha avó... sempre bate aquela saudade”, afirma ela.

“É a primeira vez que consigo filmar na minha cidade e estou representando a típica goiana... Eu queria muito falar sobre os goianos, não apenas mostrar a região, que é linda. Gravamos as cachoeiras, as estradas, mas também falamos dessa questão da irmandade em volta da mesa com arroz com pequi. Eu saí daqui há muito tempo, mas carrego em mim a alma goiana. A gente pode até sair, mas sempre será daqui, são os nossos valores, o local onde fomos criados”, reflete.