Goiana Larissa Fernandes dirige sua segunda novela na Globo

A diretora goiana Larissa Fernandes comanda mais uma novela da TV Globo. Em 2023, a profissional foi responsável pela direção de "Amor Perfeito", que ocupou o horário das 18 horas da emissora do plim plim. Agora, ela está na equipe de "No Rancho Fundo", folhetim que estreia em abril, substituindo "Elas por Elas".



“É um orgulho fazer parte dessa novela ao lado de uma equipe tão maravilhosa e um elenco primoroso”, conta Larissa, que é formada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).

A goiana está à frente da trama ao lado dos outros diretores Bernardo Sá e Carla Bohler. A direção geral é de Pedro Brenelli.

Com elenco formado por nomes como Andrea Beltrão, Alexandre Nero, Eduardo Moscovis, José Loreto, Luisa Arraes, Débora Bloch e do também goiano Alejandro Claveaux, a novela é ambientada no interior nordestino, no fictício distrito de Lasca Fogo, município de Lapão da Beirada. O autor Mário Teixeira é o mesmo que assina "Mar do Sertão", que foi sucesso ao ser exibida no mesmo horário, em 2022.

“Eu estou em um lugar que eu sempre quis estar, eu sempre quis fazer televisão e novela”, diz a goiana, que também trabalha na pré-produção do seu primeiro longa-metragem intitulado "Solina",que conta a história de uma comunidade remanescente de escravos marcada pelo misticismo.