Goiano de Trindade vai participar do No Limite - Amazônia

O No Limite - Amazônia anunciou nesta terça-feira (4) os seus participantes. São 15 jogadores da temporada ambientada na maior floresta tropical do planeta, em mais um ano comandado por Fernando Fernandes.

Entre os participantes está o goiano Marcus Vinícius, de 24 anos, natural de Trindade, a 18 km de Goiânia. Vaqueiro, ele trabalha com manejo de gado em uma fazenda e se diz um peão raiz. Marcus topou participar do 'No Limite - Amazônia' porque sonha em aparecer na televisão. Acha que seu jeito pode atrapalhar na convivência, mas afirma ter elaborado algumas estratégias para não se prejudicar no jogo social.

Competitivo, acredita que será bom em desafios de força e resistência, mas talvez um pouco lento em desafios de raciocínio. No jogo, seus pontos fortes são persistência, agilidade e estratégia; por outro lado, diz que sua fraqueza é ser uma pessoa ansiosa. Se ganhar o prêmio, deseja investir no setor agropecuário e comprar gado.

Pela primeira vez, No Limite - Amazônia aposta na mistura de participantes anônimos e celebridades. Ao longo da edição, os competidores encaram desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação. Entre os famosos estão os atores Paulo Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho.

Os 15 participantes da dinâmica serão divididos em duas equipes, que carregam no nome frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. O programa tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após "Terra e Paixão", na Globo.