Goiano viaja com carro de som pela Europa e viraliza na web

Um goiano de 24 anos viralizou na internet depois de divulgar um vídeo do carro rebaixado com som automotivo sob a Torre Eiffel, em Paris, na França. O jovem é Eduardo Morais, que mora em Londres há seis anos e já rodou pelas ruas de pelo menos dez cidades da Europa.

Ele conta que no dia em que gravou o vídeo que circula pelas redes sociais estava indo para um evento de som automotivo em Paris.

“O som estava baixo, não incomodou ninguém. Algumas pessoas pararam, tiraram foto, outras dançaram e brincaram com a gente. Até viatura da policia passou, olhou e seguiu viagem. Não vamos passar uma imagem ruim dos brasileiros, em qualquer lugar param e tiram foto. Sempre seguimos as regras”, contou ele.

A gravação foi publicada no Tiktok e republicada por dezenas de perfis, inclusive no Instagram, ultrapassando mais de 1 milhão de visualizações.

“Ficamos lá uns 2 minutos... Foi um vídeo natural, gravamos para deixar salvo. No dia seguinte recebemos o print do vídeo no TikTok”, contou Eduardo.