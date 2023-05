Grávida, MC Mirella diz que bateu barriga em ferro e vai para hospital

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - MC Mirella, 24, afirmou que foi às pressas ao hospital após sofrer um acidente. Grávida, a funkeira passou a madrugada de anteontem (21) realizando exames para verificar se está tudo bem com o bebê, que espera com o cantor Dynho Alves.

Funkeira bateu a barriga em um ferro. "Após o show, bati a barriga em um ferro. Doeu muito, senti cólicas e fui correndo para o hospital no meio da madrugada, às 4 da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show."

Ela tranquilizou e disse estar tudo bem com ela e o bebê. "Está tudo bem, fizemos exames, pegamos um laudo e viemos para minha casa. Graças a Deus o corpo está bem, mas a cabeça não fica."

Pressão por não ficar de repouso estando grávida. "Sou mãe de primeira viagem, e obviamente qualquer coisa me preocupa se acontecer com ele. Estou tendo que trabalhar, infelizmente não posso ficar de repouso. Brigam comigo, me cobram, me comparam com outras grávidas que conseguiram fazer tudo normalmente. Não é frescura, não é nada disso, mas infelizmente a pressão dessas pessoas nos fazem nos cobrar demais, e é extremamente difícil."

Depois, a funkeira expõe críticas de seguidores por fazer show na sua gravidez. "Tem coisa que não dá para acreditar que o povo escreve, não. Olha a paz que a gente tem grávida. O outro lá que explanou é um maravilhoso. Olhas as merdas que a gente têm que ler. Da tontura grávida, depois do show ainda, adrenalina lá em cima. Eu não vi o ferro, e eu fui para o hospital e, graças a Deus, a criança está bem. Suas pragas malignas. E eu não queria estar fazendo show. Você não sabe de nada."