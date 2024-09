Grace Gianoukas apresenta o espetáculo “Nasci pra ser Dercy” em Goiânia

O premiado monólogo “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século 20. Desde a estreia, no dia 13 de janeiro, em São Paulo, o espetáculo é enorme sucesso de público e crítica. A turnê nacional começou em maio e o sucesso continua por toda a cidade em que passa. Agora, desembarca no Teatro Goiânia nos dias 27, 28 e 29 de setembro.

Grace Gianoukas foi vencedora dos prêmios APCA e SHELL de melhor atriz (2024) e I LOVE PRIO DE HUMOR, melhor performance e Kiko Rieser vencedor do Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original, por “Nasci pra ser Dercy”. O espetáculo ainda foi indicado ao Prêmio CENIM de melhor monólogo, e prêmio Miguel Arcanjo, melhor direção, peça e atriz.

Depois de percorrer mais de 60 cidades pelo Brasil, o espetáculo chega à capital goiana. O projeto será finalizado em julho de 2025, após a temporada carioca.

Dercy faleceu há 15 anos, ela chamou a atenção por sua forma desbocada e defensora da liberdade, era muito recatada em sua vida íntima, chegando a se casar e enviuvar anos depois ainda virgem. Contestava frontalmente a censura da ditadura militar, mas se recusava terminantemente a levantar bandeiras políticas específicas que não fossem a da irrestrita liberdade e do respeito a todas as formas de existir.

O texto busca unir o apelo popular e o carisma de Dercy através de uma profunda pesquisa. A peça mostra a importância, muitas vezes ignorada, da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina, bem como sua inquestionável singularidade.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores que variam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 130 (inteira), e há ainda a opção de meia solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. As vendas acontecem pelo site www.sympla.com.br, na Komiketo Sanduicheria da Avenida T-4, e na bilheteria do teatro nos dias das apresentações.

Sinopse

A peça começa com uma atriz, Vera, entrando no estúdio para fazer teste para o papel de Dercy Gonçalves em um filme. Conforme vai dando suas falas, ela se revolta contra o roteiro, cheio de estereótipos. Sua mãe era grande fã de Dercy e por isso Vera cresceu conhecendo e sendo influenciada pelo exemplo dessa artista icônica. Ela então, transformando-se em Dercy, começa a mostrar quem realmente foi essa mulher à frente de seu tempo.

SERVIÇO

Nasci pra ser Dercy

Local: Teatro Goiânia, Centro

Datas: 27, 28 e 29 de setembro de 2024

Horários: sexta e sábado, às 20h30 e domingo, às 18h

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Capacidade: 710 lugares