Graciele Lacerda rebate acusações de ter criado perfil fake para atacar família de Zezé Di Camargo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, se pronunciou após ser acusada por Amabylle Eiroa, nora do cantor, de ter criado um perfil fake para criticar a família Camargo nas redes sociais. Em depoimento ao programa Fofocalizando (SBT), Graciele disse que ficou triste com a situação e de que irá contribuir com a Justiça.

"Eu fico muito triste de estarem soltando vídeos de provas falando que sou eu, tudo tem uma maldade. Não foi provado, o Zezé já conversou com você. Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã [quarta-feira, dia 1] na delegacia, eu vou conversar com meus advogados para saber o que podemos falar, mas eu garanto que não vai ficar assim."

Graciele disse ainda que há pessoas tentando prejudicá-la e que a polêmica é "desnecessária". "Quando a gente age com a emoção, a gente acaba fazendo besteira, fazendo errado e depois não tem como voltar atrás. Eu estou quieta, respirando fundo, porque, se eu for agir pela emoção, eu vou botar tudo a perder. Tem muita coisa grave aí diante disso tudo. A gente não queria que fosse a público, nós temos pavor de polêmica, de falar coisa de família em rede social", completou ela.

No último sábado (28), Amabylle Eiroa - que é casada com Igor, filho de Zezé e Zilu - acusou Graciele de administrar um perfil falso na rede social para atacar familiares. Segundo a print exibida pela nora, o IP do fake está vinculado à conta de e-mail que pertence a Graciele. "Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou", escreveu ela, em post no Instagram.