Grammy Latino 2023: Iza e Marília Mendonça estão entre indicados

A cantora Marília Mendonça, morta aos 26 anos em 2021, foi indicada ao Grammy Latino 2023 pelo disco póstumo "Decretos Reais, Vol 3".

Lançado neste ano, a obra disputa o prêmio na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. A cantora, que morreu em um acidente aéreo, concorre com Daniel, Jorge & Mateus, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado.

Além de Marília, foram indicados outros brasileiros como a cantora Iza, Chico Buarque, Thiaguinho, Djavan e outros.

Indicada na categoria Melhor Artista Revelação, a brasileira Natascha Falcão, de 35 anos, faz sua estreia na premiação. A pernambucana lançou seu álbum “Ave Mulher” participou de novelas da Globo.

Destaques

Entre os destaques deste ano está a cantora colombiana Shakira. A artista foi indicada três vezes na mesma categoria, com as músicas “Acróstico”, “TQG” e “Music Sessions, Vol. 53”. Disputam com o hit “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, na categoria Gravação do Ano também, as cantoras Rosalía, com a música “Despecha”, e Karol G, com “Mientras Me Curo Del Cora”

.

Quem lidera a lista de indicados é o compositor e produtor colombiano Édgar Barrera, com 13 indicações.

Nesse ano, a premiação acrescentou três categorias: Compositor do Ano, Melhor Canção Cantor Compositor e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa. O Grammy 2023 acontece no dia 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha.

Na edição passada, Anitta apareceu em duas categorias internacionais e foi uma das apresentadoras do Grammy Latino 2022. Este ano, a artista não está entre os indicados, o que revoltou os fãs nas redes sociais.