Grupo musical Titãs participa do programa ‘Som Brasil’

Embora a banda Titãs tenha marcado a geração que crescia entre os anos 1980 e 1990, num período pós-ditadura e de ascensão do rock nacional, sua influência se estende para os dias de hoje por meio das letras atemporais e do reconhecimento como referência de artistas atuais. Prova disso é a turnê de reencontro em celebração aos 40 anos de sua formação, em que sete dos integrantes originais se reúnem no palco para mostrar ao vivo alguns dos principais sucessos, com ingressos esgotados em diversas cidades do País.

Contudo, não é apenas nos espaços de shows que essa reunião acontece: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Chales Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto conversam, com exclusividade, com o apresentador Pedro Bial no Som Brasil da TV Globo, que vai ao ar nesta quarta-feira (19), após "Terra e Paixão".

Juntos, os músicos falam especialmente no programa de forma aberta sobre a banda, tocando em detalhes nunca antes revelados. Produzido pela equipe do Conversa com Bial, o Som Brasil: Titãs combina essas histórias com imagens de arquivo e captações de trechos do show comemorativo, realizado na cidade de São Paulo.

Naturalmente, a conversa se inicia pela ideia de formação, quando eles eram adolescentes, e o papel da música para o desenvolvimento de cada um naquela fase. Na história da banda, a presença em programas de TV, em especial de auditório, é um elemento forte. Por isso, o especial promete resgates históricos das aparições primordiais dos Titãs na TV Globo. “Desde que formamos a banda, tínhamos essa paixão, esse desejo de ir para a TV. Tínhamos aquela coisa de ser contra música culta. Fazíamos os programas, e foi aí que começamos a fazer coreografia”, explica Nando Reis.

Para marcar o tempo, a conversa se apoia nos lançamentos dos discos e principais acontecimentos, como o primeiro show do Sesc Pompeia, em São Paulo, emblemático pela estética – uma preocupação incomum às bandas da época -; no festival Rock in Rio, em 1991; encontros e parcerias com outros artistas, como Rita Lee; e colaborações importantes, como a produção de Liminha no álbum "Cabeça Dinossauro", de 1986.

Os músicos revelam ainda detalhes da convivência e do desenvolvimento musical em grupo. “Fazíamos músicas o tempo todo, no ônibus, de piada. Algumas feitas na brincadeira foram levadas a sério, e músicas escritas com seriedade acabávamos descartando, e isso era parte da nossa amizade também. Tinha uma coisa viva de criação misturada com convivência”, conta Arnaldo Antunes.

Marcelo Fromer, integrante que morreu em 1991 por atropelamento, tem sua personalidade e talento resgatados com histórias que demonstram profundo conhecimento e intimidade entre todos eles.

“O Marcelo colocava a inteligência à frente, ele sabia até onde poderia ir com a guitarra. Ele era um relógio, marcava o tempo das canções”, conta Charles Gavin.

Turnê

A turnê em comemoração aos 40 anos dos Titãs, embora não tenha sido prontamente aceita por todos no início, acabou revelando uma sintonia entre os músicos que não se dissipou com o tempo. “Relutei, porque não gosto dessa coisa saudosista de reencontro. Mas, depois dos primeiros encontros, fiquei mais empolgado, porque as piadas, a coisa da convivência, de cantar juntos, foi invocada”, expõe Arnaldo Antunes. ”Acho que estamos muito desarmados no palco. No palco não tem como encenar. Essa liga que estamos falando é fundamental para que todo o resto aconteça”, concorda Sérgio Brito.

Para Branco Mello, que passou por uma cirurgia de retirada de um tumor na hipofaringe há cerca de um ano e meio, voltar a cantar foi uma conquista para sua recuperação, já que teve sua voz comprometida: “Essa turnê é muito verdadeira, tudo vai se desenhando naturalmente, e acho que a gente passa isso para as pessoas”, diz. Paulo Miklos completa: “Nossa alegria é acompanhar esse desenvolvimento do Branco, que é muito mais do que a voz que ele tem, é também todo o carisma”.

Alice Fromer

Alice Fromer, filha de Marcelo Fromer, é umas participações especiais, e também é convidada a se juntar aos integrantes num determinado momento da entrevista para compartilhar não só o sentimento de cantar ao lado dos amigos de seu pai, mas também suas lembranças.

“Quando começamos a pensar numa homenagem ao Marcelo no palco, não tinha nada mais genuíno do que convidar a filha dele. Ela tem a ironia de Marcelo”, conta Tony Bellotto sobre a decisão de chamá-la.