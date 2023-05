Grupo Racionais MC’s volta a Goiânia em julho

O grupo Racionais Mc’s, liderado pelo rapper Mano Brown, já tem data para voltar a Goiânia. O grupo está confirmado na programação do Rap Mix Festival, que será realizado no dia 9 de julho, no Estádio Serra Dourada. Formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, o Racionais surgiu no final dos anos 1980 com composições denunciando questões sociais e raciais, e hoje é considerado um dos grupos musicais mais influentes do País. Entre os grandes sucessos estão "Pânico na Zona Sul, "Voz Ativa" e "Homem na Estrada".

A organização também anunciou o rapper Hungria. As outras atrações do evento ainda não foram reveladas, assim como os valores dos ingressos. As vendas começam no dia 30 de maio. Mais detalhes serão divulgados posteriormente pelo perfil no Instagram @rapmixfest.