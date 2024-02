Grupo Revelação sofre assalto após bloco e um dos integrantes é esfaqueado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma apresentação no Carnaval de Salvador, o Grupo Revelação foi vítima de um assalto na madrugada deste domingo (11). Os integrantes Rogerinho e Mauro Júnior foram abordados por criminosos e tiveram todos os seus pertences roubados. As informações são da assessoria do grupo de pagode.

Durante a ação, que ocorreu por volta das 5h, Rogerinho foi esfaqueado. Ele foi levado a um hospital, onde levou seis pontos em uma das mãos, além de cuidar de cortes superficiais nas costas. Segundo a equipe, ele "passa bem apesar do susto e já está se recuperando em casa".

A agenda do grupo segue normalmente apesar do ocorrido, diz a assessoria. Neste domingo, o grupo se apresenta em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

O Grupo Revelação se apresentou no bloco Vem Sambar neste sábado (10) em Salvador, na Bahia. Em registros da apresentação publicados no Instagram, os integrantes desceram do trio para cantar junto aos foliões.