Guinness nomeia The Weeknd como Artista Mais Popular do Mundo

O cantor The Weeknd foi nomeado, nesta segunda-feira (20), como o Artista Mais Popular do Mundo pelo Guinness World Records. Segundo o site oficial da organização, o canadense acaba de ser premiado com dois novos títulos: Maior número de ouvintes mensais no Spotify (111,4 milhões de audições) e Primeiro artista a alcançar 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming.

De acordo com o comunicado do site oficial, The Weeknd tem quase 30 milhões de ouvintes mensais a mais do que a segunda colocada, Miley Cyrus (82,4 milhões), que é seguida por Shakira (81,6 milhões), Ariana Grande (80,6 milhões), Taylor Swift (80,2 milhões), Rihanna (78,5 milhões) e Ed Sheeran (77,5 milhões).

Os números de "Die For You", faixa lançada recentemente pelo The Weeknd em parceria com Ariana Grande, ajudaram na conquista. Além disso, "Starboy" é o terceiro álbum do artista que gerou mais de um single número um na Billboard. Michael Jackson é o único músico solo masculino a ter alcançado o mesmo feito.

Atualmente, "Blinding Lights" continua sendo a faixa mais tocada no Spotify, com mais de 3,4 bilhões de audições em fevereiro de 2023.