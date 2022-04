Guns N’ Roses em Goiânia: venda de ingressos começa no dia 20 de abril

Os ingressos para o show do Guns N’ Roses em Goiânia começarão a ser vendidos na próxima semana, no dia 20 de abril, para o público geral. A venda estará liberada a partir das 12 horas no site Eventim (www.eventim.com.br/gunsnroses), e a partir das 14 horas no ponto de venda a confirmar. A apresentação da banda de hard rock está confirmada para 11 de setembro, no Estádio Serra Dourada.

Integrantes de fã-clubes terão pré-venda liberada, somente online, no dia 19 de abril. A venda será a partir das 12 horas. Os valores variam de acordo com o setor escolhido, e vão de R$ 200 a R$ 960.

O espaço no Serra Dourada estará dividido em front stage, gramado, cadeiras cobertas e arquibancada. No primeiro lote, os ingressos aparecem em três opções: meia entrada, ingresso social e inteira.

Na arquibancada, a meia entrada e o ingresso social custam R$ 200, e o front stage R$ 400, nas cadeiras cobertas, os valores são de R$ 350 (meia e social) a R$ 700 (inteira); o gramado, são de R$ 300 e R$600; no front stage, de R$ 480 (meia e social) e R$ 960 (inteira).



A meia entrada será concedida a estudante e professor, idoso, pessoa com deficiência e doador de sangue, sendo um por CPF. Na entrada social, o desconto de 50% do valor integral se dará mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Caso a pessoa escolha a opção social, mas na hora de entrar no estádio não apresente o produto, precisará pagar os 50% restantes.



Pela internet, os ingressos podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, enquanto na compra presencial o parcelamento pode ser feito em até três vezes sem juros. Haverá taxa de conveniência na venda no site.

A banda californiana traz a Goiânia o show da turnê "Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!". Esta será a 10ª vez que os norte-americanos se apresentam no Brasil, mas a primeira na capital goiano. Por isso, é grande a expectativa dos fãs, que celebraram a notícia nas redes sociais.



Além de Goiânia, o Guns é atração confirmada no Rock in Rio e passará por Recife, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. O anúncio agitou fãs não só do Brasil, mas também de outros países da América do Sul. A previsão é que o trio suba ao palco em Buenos Aires, na Argentina (30/09); Montevideo , no Uruguai (02/10); Santiago (05/10), no Chile; Lima (08/10), no Peru; e Bogotá (11/10), na Colômbia.