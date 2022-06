Gusttavo Lima é condenado a indenizar mulher que teve número de celular divulgado

Atualizada às 17h40min

O cantor Gusttavo Lima foi condenado em um dos processos que responde pela divulgação de um número de celular na música "Bloqueado". A Justiça de São Paulo determinou pagamento de indenização por danos morais a uma mulher que afirma receber mensagens e ligações de fãs diariamente, desde o lançamento da música.

O processo corre em segredo de justiça e o valor da indenização, que seria de R$ 50 mil, não foi confirmado pela assessoria do cantor. A defesa disse que vai recorrer da decisão.

A juíza Tamara Hochgreb Matos, no entanto, negou pedido da mulher para retirar o número de telefone da música. Segundo a magistrada, a medida não reduziria os danos sofridos porque a música é de amplo conhecimento público. O mesmo entendimento já havia sido expressado pela juíza em decisão de fevereiro.

"Bloqueado" está entre os maiores sucessos recentes do cantor, com 160 milhões de visualizações no Youtube e 128 milhões de reproduções no Spotify.

Danos morais

Outros dois processos tramitam na Justiça de Roraima e de Mato Grosso do Sul. Um servidor público de Boa Vista entrou com uma ação contra Gusttavo Lima por danos morais e pede indenização de R$ 48,4 mil.

Uma vendedora de Fátima do Sul, no MS, processa o cantor por danos morais e perturbação do sossego, em virtude das mensagens e ligações que diz receber todos os dias. As três pessoas que acionaram a Justiça tem relatos parecidos.

O incômodo começou após o lançamento do hit, em 2021. A vendedora de Fátima do Sul, em entrevista ao G1 em janeiro deste ano, disse que recebia 300 ligações e 2 mil mensagens por dia. Segundo ela, o número não pode ser abandonado porque é utilizado para realizar as vendas.

O servidor público de Roraima, que pedia indenização de quase R$ 50 mil disse que recebe a maior parte das mensagens durante a madrugada, entre quinta-feira e domingo. Ele também afirmou que mora distante da mãe, que tem 92 anos, e precisa manter contato com ela, por isso não pode desligar o celular nem mesmo durante a noite.

Em meio a tantas mensagens e ligações, as pessoas afirmam que recebem figurinhas, ofensas, xingamentos e pornografia. Um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo, quem tem o número com DDD de Goiás, também passa pela mesma situação.

Entretanto, ele afirma que não tem intenção de processar o cantor e ainda aproveitou a situação para divulgar doações para vítimas de enchentes, em seu Instagram. Ele encaminha o link para as os fãs do cantor que enviam mensagens.

Bloqueado

A música, que foi produzida por Gusttavo Lima e escrita por Kinho Chefão, Renno e Rodrigo Reis, conta a história de um homem que busca por um amor antigo e, ao tentar contato com a mulher, lembra que está bloqueado.

"Olha eu recaindo outra vez, lembrei que 'tô’ bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa, derrama, derrama cerveja", diz o trecho da música.

Como a música não informa código do DDD (Discagem Direta à Distância), diversas pessoas que utilizam esse número em diferentes locais do Brasil estão sendo procuradas pelos fãs do cantor.

A assessoria de Gusttavo Lima disse que tomou conhecimento da sentença e que irá submeter o caso para apreciação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), por meio de recurso próprio.