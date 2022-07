O cantor Gusttavo Lima abandonou o Frigorífico Goiás, conhecido por ter criado a "Picanha Mito", com o quilo vendido a R$ 1,8 mil, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro.

Além de garoto-propaganda, o cantor era um dos sócios do frigorífico, mas não tem mais nenhuma relação com a empresa desde 24 de maio, de acordo com um comunicado à imprensa enviado por sua assessoria ao portal UOL.