Gusttavo Lima anuncia bloco no carnaval de 2023 em Salvador

O cantor sertanejo Gusttavo Lima deve lançar seu próprio bloco de carnaval – o ‘Bloco do Embaixador’ – em 2023 em Salvador, na Bahia, uma das regiões do Brasil onde a tradicional festa mais movimenta público. Lima fez o anúncio no último sábado (13), durante sua apresentação no Buteco Salvador.

Conforme o G1 Bahia, o artista, que nunca escondeu seu apreço pelas festas carnavalescas, promete ainda colocar os foliões para pular e cantar seus maiores hits.

O Bloco do Embaixador deve ser lançado na folia momesca do ano que vem, com desfile na segunda de carnaval, no circuito Barra-Ondina.

Porém, apesar de a assessoria de Lima já confirmar o lançamento do bloco, a Prefeitura de Salvador ainda não confirma que o local vai receber o evento.