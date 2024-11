Gusttavo Lima anuncia que pista particular está pronta

O cantor Gusttavo Lima, de 35 anos, exibiu nas redes sociais a pista de pouso particular construída na sua mansão na Grande Goiânia.

O sertanejo, que tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, filmou a vista aérea do local e contou que as obras estão finalizadas, podendo receber agora voos privados do país inteiro.

Nas redes sociais, o artista mostrou o resultado da obra. Com uma pista extensa, o local foi liberado. “Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação limitada”, disse o marido de Andressa Suita, sinalizando que tudo está pronto para uso.