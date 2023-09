Gusttavo Lima comemora 4º Buteco, que acontece neste sábado

Na véspera de seu aniversário de 34 anos, Gusttavo Lima promete um evento histórico. O cantor deve reunir milhares de fãs neste sábado (2), a na 4ª edição do Buteco, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 350.

No palco, um desfile de grandes atrações da música sertaneja, nomes como Maiara e Maraisa, Simone Mendes e Eduardo Costa. A sequência exata dos shows é mantida em segredo, mas o artista garante que hists como Balada Boa e Fala Mal de Mim estarão presentes. Além de, canções do repertório do novo DVD, "Paraíso Particular".

“Vamos fazer uma edição impecável, com uma estrutura de tirar o fôlego”, diz.

"Costumo dizer que o Buteco não é um show, é uma experiência diferente e é justamente com essa proposta de vivermos momentos únicos que desembarcaremos com nosso festival novamente em Goiânia, realizando uma edição impecável, com uma estrutura de tirar o fôlego e um time de convidados de peso para ninguém ficar parado", acrescenta.

"Maiara e Maraisa estão com a gente em algumas edições do Buteco pelo Brasil e há algum tempo a galera já vinha pedindo bastante a participação delas em Goiânia. Neste ano, tivemos a alegria de poder atender a esses muitos pedidos e posso dizer que é motivo de grande felicidade contarmos com elas nessa edição. A Simone chegou há pouco tempo ao nosso time, fazendo um sucesso enorme e também não poderia ficar de fora desse Buteco em Goiânia", completa o artista.

Depois de Goiânia, o Buteco segue para Porto Alegre (23/9), Salvador (14/10), Recife (21/10), Belém (18/11), Manaus (02/12) e Florianópolis (29/12).