Gusttavo Lima faz teste de DNA para comprovar suposta paternidade de adolescente

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teria ido a São Paulo nesta quarta-feira (20) com o objetivo de realizar um teste DNA. O exame serviria para comprovar se ele é pai, ou não, de uma adolescente de 17 anos que seria fruto do relacionamento com uma mulher do interior de SP. A informação é da colunista da vida dos famosos, Fabíola Reipert.

Segundo Reipert, o exame de DNA vem de um processo que se arrasta há meses movido por uma farmacêutica de Franca, interior de São Paulo, identificada como Eloá Soares.

A colunista contou que, segundo Eloá, ela e Lima chegaram a ter um relacionamento em 2004. A farmacêutica teria começado a desconfiar que o cantor seria pai de sua filha quando ela estava com 13 anos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Gusttavo Lima por e-mail e telefone para confirmar se o teste de DNA já foi realizado, e também quanto ao resultado, e aguarda um retorno.