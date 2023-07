Gusttavo Lima lança feat com Wesley Safadão

O cantor Gusttavo Lima lançou o single `Oi Vida` com participação especial de Wesley Safadão. O single faz parte do Paraíso Particular. Está é a quinta faixa do novo DVD já disponível no Youtube e nas plataformas de streamings.

A parceria com Safadão fala sobre uma pessoa que, após um término de relacionamento, está ‘sofrendo diferente’, enquanto a ex continua falando da sua vida.

A composição é assinada pelo próprio Gusttavo Lima, que voltou a compor, em parceria com Denner Ferrari, Vinni Miranda, Renno Poeta e Marco Esteves.

“Oi Vida é mais uma grande aposta deste novo álbum! Neste DVD, recebi as pessoas que amo, admiro e que sou fã e o Safadão, com certeza, é uma delas. Ele sempre foi uma inspiração e referência para mim, , um cara inteligente e empreendedor e estou feliz demais em tê-lo comigo neste projeto tão especial”, comenta Lima.

“O trabalho que o Gusttavo vem fazendo acaba marcando não só a carreira dele, como a música brasileira. Não tenho dúvida de que este é mais um projeto vitorioso e estar participando acaba sendo um presente pra gente, artistas convidados, afinal, é uma oportunidade que vai ficar marcada para sempre na história de cada um de nós. Muito sucesso ao Gusttavo”, ressalta Safadão.