Gusttavo Lima nega que irá entrar para política em 2026

Recentemente, o nome de Gusttavo Lima passou a ser associado à política, sendo apontado como alguém com potencial para se eleger e ainda alavancar outros candidatos. O cantor, que frequentemente faz declarações sobre temas políticos nos shows, realiza ações com apelo popular e mantém relações próximas com figuras influentes, desperta sim a curiosidade sobre até onde sua influência pode ir além do entretenimento.

Apesar dos rumores, o embaixador nunca afirmou oficialmente ter interesse em seguir por esse caminho. No entanto, ele nunca deixou de trazer questões políticas à tona nas suas apresentações. A reportagem entrou em contato com a assessoria do artista para esclarecer se há, de fato, alguma intenção de se lançar na disputa eleitoral de 2026.

Entre os questionamentos enviados pela reportagem, foi levantada a possibilidade de uma conversa entre o músico e o governador Ronaldo Caiado sobre uma eventual candidatura do sertanejo ao Senado, durante uma recente viagem que fizeram juntos à Grécia. Também foi perguntado se existe a chance de seu nome aparecer nas urnas no futuro. A resposta, no entanto, foi categórica: “Sobre os questionamentos solicitados, informamos que Gusttavo Lima não tem pretensão de entrar na política”, reafirmou a assessoria do cantor.

Mesmo negando qualquer interesse em abraçar uma carreira política, Gusttavo Lima foi deixando sinais ao longo dos anos de que essa poderia ser uma possibilidade. Durante a última campanha presidencial, por exemplo, ele se envolveu ativamente, declarando apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a gravar vídeos pedindo votos para Bolsonaro, fez dos shows verdadeiros palanques e, junto com um grupo de outros sertanejos, foi até o Palácio da Alvorada, em Brasília, manifestar sua preferência pela reeleição.

Mais recentemente, durante o show da despedida do festival "Buteco", em Goiânia, o cantor reforçou seu envolvimento político ao ser o primeiro artista a declarar publicamente apoio a Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, que estava presente no evento. Diante de mais de 50 mil pessoas, Gusttavo Lima também exaltou o governador Ronaldo Caiado, referindo-se a ele como “nosso futuro presidente”. Essas manifestações fortalecem e evidenciam sua proximidade com alianças políticas e sua influência nesse cenário.

Popularidade

Com mais 45 milhões de seguidores no Instagram e shows lotados por todo o Brasil, a popularidade de Gusttavo Lima é inegável. Por onde ele passa arrasta uma multidão. Foi assim quando visitou no início de setembro um restaurante na Nova Vila onde costumava comer antes de alcançar a fama. A mesma reação acontece em suas aparições surpresa em botecos de Goiânia, onde joga sinuca e toma cerveja, ou quando surge de repente em estabelecimentos para se aventurar como DJ. Ele pode não querer ser político, mas definitivamente sabe como fazer política.