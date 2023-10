Gusttavo Lima radicaliza, tira barba e deixa só o bigode

O cantor Gusttavo Lima, de 34 anos, chocou os seguidores ao aparecer sem barba nas redes sociais. Após passar anos mantendo-se barbudo, o artista deixou apenas um bigode.

‘Gente como a gente’, o sertanejo também virou assunto no início dessa semana, depois de ser flagrado jogando sinuca em um bar de Goiânia.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram Gusttavo se divertindo e conversando no estabelecimento, localizado na Vila Redenção. Segundo o proprietário do bar o artista ficou por cerca de uma hora se divertindo no local.