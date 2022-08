Gusttavo Lima tem colar roubado durante show no Maranhão; vídeo

Um fã roubou o colar do cantor Gusttavo Lima durante um show em São Luís, no Maranhão, na noite do último sábado (30). Um vídeo feito no local gravou o momento. É possível ver nas imagens quando um braço avança pela multidão, puxa e arrebenta o colar de prata que ele usava.

O cantor, que tinha acabado de descer do palco para interagir com o público, mostra uma expressão de espanto quando a pessoa puxa o colar de seu pescoço. É possível ouvir ele pedindo calma e logo após continua andando e interagindo com os demais fãs.

“Calma, calma! Que isso?” disse o cantor.