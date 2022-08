Gusttavo Lima vence processo da música “Bloqueado” na Justiça de Roraima

O cantor Gusttavo Lima ganhou nesta quarta-feira (10) o processo aberto por um servidor público de Roraima, que pedia uma indenização de R$48 mil devido aos transtornos causados pela música “Bloqueado”. A defesa do sertanejo ressalta que Gusttavo é apenas o intérprete da canção, não o compositor.

O processo foi aberto pelo servidor, de 49 anos, em junho deste ano, alegando que recebia diversas ligações e mensagens devido seu número de telefone ser citado na música. Na época, a defesa dele afirmou que a situação não se tratava de um mero aborrecimento e, por isso, solicitou a indenização.

Em julho, houve uma audiência de conciliação entre as partes, mas a defesa do sertanejo rejeitou um acordo. Segundo a assessoria de Gusttavo, ele é apenas o intérprete da música "Bloqueado" e que não poderia alterar a letra, que foi composta por Renno Poeta, Rodrigo Reys e Kinho Chefão.

A ação tramitou no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima e o juiz considerou a solicitação improcedente. Como o nome do servidor público não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele para se posicionar sobre o assunto.

Letra

A música “Bloqueado” foi lançada em agosto do ano passado e cita no refrão o número de telefone, porém a faixa não menciona o DDD de nenhuma região. De acordo com pesquisa da empresa de monitoramento Crowley, esta foi a canção mais tocada nas rádios no primeiro semestre de 2022.

Ações

Além desta ação aberta pelo servidor público de Roraima, uma vendedora de Fátima do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul, também processou o sertanejo pelo mesmo motivo e um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo, que tem o mesmo número, aproveitou as mensagens para arrecadar doações.

Sobre os demais processos em andamento, a assessoria do cantor afirma que estão sendo acompanhados pelo advogado Cláudio Bessas. “Como já mencionamos anteriormente, é importante ressaltar que Gusttavo Lima é apenas o intérprete da música Bloqueado’”, finalizam.