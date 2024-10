Hélio Fróes volta aos palcos com monólogo ‘Cobre do Meu Pai e’

Depois de 12 anos fora dos palcos, o ator e diretor da Cia. de Teatro Nu Escuro, Hélio Fróes, está de volta e retorna com a apresentação do espetáculo "Cobre do Meu Pai", um monólogo que envolve uma jornada pessoal e profunda.

As apresentações serão realizadas de hoje até sexta-feira (18), sempre às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência de um dia pela plataforma Sympla.

Com direção de Fernanda Pimenta, produção de Geovani Santos, direção de arte, figurino e cenário de Rô Cerqueira, o monólogo explora memórias do artista sobre a figura de seu pai, abordando temas universais como o patriarcado e as masculinidades.

No palco, o único adereço no cenário é um grande tacho de cobre de cem litros em cima de um tapete circular de couro. O protagonista é confrontado com ações e segredos de seu pai, que lançam luz sobre sua própria identidade e sua ligação com o passado.

Serviço

Espetáculo “Cobre do meu pai”

Em cartaz: De 16 a 18/10

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro (R. 15, 178-298 - St. Central, Goiânia)

Entrada gratuita

Retirada dos ingressos pelo Sympla um dia antes das apresentações