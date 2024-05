Henri Castelli quer levar experiência do quadro ‘Dança dos Famosos’ para a vida

O ator, Henri Castelli, de 46 anos, conta que estava no estúdio onde prática yoga em Miami (EUA) quando recebeu o convite para participar da 'Dança dos Famosos' e aceitou estar no quadro do "Domingão com Huck".

“É uma roallercoaster (montanha-russa) de emoções. Rola desespero, medo, pavor... A ponto de querer gritar ‘quero minha mãe’. Quando toca aquele tec-tec-tec da contagem regressiva, vem a vontade de correr, depois vem tesão, adrenalina”, diz.

Desde 2020, o artista tem se dividido entre os países.

“Por enquanto, estou um pé lá nos Estados Unidos; outro cá, no Brasil... Venho, trabalho durante um projeto (como uma novela ou a dança), acabo e volto”, diz ele, que no exterior trabalha no ramo de exportação de produtos de beleza.

“Estou muito feliz em fazer parte da Dança dos Famosos. Comecei morrendo de medo, mas não me arrependo nenhum pouco de ter entrado... Quero levar a dança para a minha vida. Já me matriculei até em uma academia de dança em Miami. Em julho, começarei as aulas de hip hop”, revela Henri.