Henrique e Juliano fazem show em Goiânia com participação de Israel e Rodolffo

O estacionamento do Estádio Serra Dourada será palco do show “Infinito Particular”, da dupla Henrique e Juliano, no dia 5 de junho. Destaque no cenário nacional, os irmãos tocantinenses agitam o público a partir das 15h, em apresentação com participação especial de Israel e Rodolffo.

Henrique e Juliano são donos de grandes sucessos como "Aquela Pessoa", "Vidinha de Balada", "Na Hora da Raiva", além de inúmeras outras canções. A dupla que está no topo das paradas de sucesso e alcancou, nos últimos meses, mais de 1,5 billhões de visualizações e 14,5 milhões de inscritos no canal do YouTube.



Já Israel e Rodolffo foram a revelação musical de 2021 após sucesso da música "Batom de Cereja", que se tornou a mais tocada em todas as plataformas de streaming. A composição teve quase 200 milhões de plays no Spotify. O segundo lugar foi o hit "Faz Amor Comigo Só Hoje", com mais de 83 milhões de acessos

Os ingressos estão sendo vendidos nas unidades do Bahrem Marista, Eldorado ou nas Óticas Paris. Já de forma online, é necessário acessar o site da Ticketou (www.ticketou.com/henrique-e-juliano-goiania).

Os valores dos ingressos variam de acordo com os setores escolhidos. O frontstage custa a partir de R$ 320 + 32 (taxa do site). Já para o gackstage, que está no sétimo lote, as entradas custam R$ 380 + R$ 38 o femino, e R$ 580 + R$ 58 o masculino. O evento está sendo organizado pelo Puxadinho. (Laura Oliveira é estagiária do CJC em convênio com a PUC-Goiás)

SERVIÇO

Henrique e Juliano em Goiânia

Quando: Domingo (5/6)

Horário: 15h

Local: Estádio Serra Dourada - Av. Fued José Sebba, nº 1.170, Jardim Goiás

Vendas: Bahrem Marista, Bahrem Eldorado ou na Ótica Paris ou pelo site da Ticketou

Área Vip

Praça de Alimentação

Não tem acesso à frente do palco

Frontstage

Praça de Alimentação

Acesso à frente do Palco

Open Bar: cerveja, refrigerante e água

Backstage Puxadinho

Praça de Alimentação

Acesso à frente do palco

Shows Exclusivos

Open Bar: cerveja, refrigerante, água e vodka, gin e whisky