Henrique e Juliano 'sequestram' cachorro de Natthanzinho

Os sertanejos, Henrique e Juliano movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira (21), ao ‘roubarem’ os cachorros do cantor Nattan e levarem os animais para outro estado.

No Instagram, o dono dos pets disse que estava bebendo com os amigos na casa dele, mas acabou caindo no sono.

“Os meninos vieram beber aqui em casa e eu fui dormir. Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto mostrando que eles levaram os meus cachorros embora? Que caras doidos... Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve”, desabafou Nattan, compartilhando também o registro da dupla levando os animais para o avião.

“Vou levar os dois. O Nattan dormiu, não cuidou de nós. Ficamos 7 horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai ter que ir buscar os cachorros depois”, disse Henrique no registro.

A dupla sertaneja saiu de Fortaleza, no Ceará, e foi de avião com os animais até Tocantins.

Nattan ainda postou outro vídeo, pedindo a ajuda dos seguidores para se vingar. “Vai ter volta, ok? Muita loucura. Quero ideias do que posso fazer para dar o troco. E ai?”, escreveu ele, que sugeriu que levaria um dos bois da dupla para casa.