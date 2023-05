"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" tem pré-estreia nesta quarta-feira nos cinemas

Quase cinco anos depois de revolucionar a forma de se fazer animação nos cinemas, a tão esperada continuação da trama do herói negro e latino Miles Morales está de volta para o próximo capítulo da saga vencedora do Oscar (2019). "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", dos diretores Justin Thompson, Kemp Powers e Joaquim Dos Santos, tem pré-estreia nesta quarta-feira (31) nos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. No volume 2, o protagonista vai encontrar um verdadeiro batalhão de outras variantes do Amigão da Vizinhança nos mais diferentes multiversos.

Em 2018, "Homem-Aranha no Aranhaverso" reuniu diversos aracnídeos de diferentes realidades em um único universo para falar sobre o multiverso. Só que antes mesmo da concepção do projeto, os produtores Phil Lord e Chris Miller tinham escutado de outros estúdios que o público não estava preparado naquele momento para vivenciar essa temática. O resultado dessa megalomaníaca ideia foi o Oscar de melhor animação em 2019 e a influência para vários outros filmes, inclusive do ganhador dos principais prêmios do cinema americano em 2023, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (2022).

Criado por Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, o Homem-Aranha de Miles Morales fez sua estreia nos quadrinhos da Marvel em 2011 na história "Ultimate Fallout #4", e se tornou um fenômeno de vendas e exemplo de representatividade dentro e fora das HQs. Ele é tão amado que os fãs pedem uma versão live-action. O personagem foi inspirado no ex-presidente dos EUA Barack Obama e a construção da sua aparência no ator Donald Glover (Máquina Mortífera).

Para se ter uma ideia, a versão mais longeva e famosa do herói, Peter Parker, surgiu em agosto de 1962 pelas mãos de Stan Lee e Steve Ditko.

A sequência chega com muitos desafios pela frente e por isso não economizou para surpreender nessa nova aventura. O primeiro filme custou US$ 90 milhões e arrecadou quase quatro vezes esse valor em bilheteria. O orçamento do segundo superou US$ 100 milhões e a previsão é faturar mais que o dobro da estreia do herói nas telonas.

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" se passa em seis mundos, o que equivale a fazer cinco filmes simultaneamente e para isso foi preciso uma equipe de mil profissionais trabalhando, provavelmente uma das maiores de Hollywood numa única produção.

Trama

Na continuação, Miles Morales (Shameik Moore) já está mais confortável com o uniforme e suas responsabilidades, mas sente falta de seus antigos amigos de universos paralelos. Em especial, da Mulher-Aranha/Gwen Stacy (Hailee Steinfeld). A saudade dura pouco tempo até que ela invade seu quarto por meio de um portal e apresenta a ele uma organização de elite formada por centenas de aranhas, de Gato-Aranha a personagens de videogame. Ao que tudo indica, essa sociedade está cuidando do multiverso, ou seja, eles ficam monitorando vilões e heróis para impedir qualquer perigo.

Esses personagens foram recrutados por Miguel O’Hara, o Cabeça de Teia do Futuro (Oscar Isaac), que apareceu na cena pós-crédito do primeiro filme. Em 1992, a Marvel decidiu investir em uma nova linha de gibis situados no distante ano de 2099. Ele não é uma versão do Peter Parker, é um geneticista, mega inteligente que ganhou os poderes após tentar alterar o próprio DNA para se curar de um vício.

Além do kit básico de Aranha, tem teias orgânicas, presas e garras, veneno, telepatia e também um sentido Aranha que consegue prever o perigo e encontrar a raiz do problema antes de acontecer.

Miguel O’Hara não quer Miles na equipe e em algum momento o jovem herói precisou escolher entre salvar uma pessoa ou o multiverso, mas decidiu pelos dois e por isso é perseguido por várias variantes do seu personagem. No entanto, o grande vilão do filme será o Mancha (Jason Schwartzman), amigo de Mysterio e lacaio do Rei do Crime. A sua primeira aparição nas HQs foi em "O Espetacular Homem Aranha Episódio 97", lançado em 1984. Conhecido também como Dr. Jonathan Ohnn, o antagonista tem a habilidade de se teletransportar, abrir portais interdimensionais e é imortal