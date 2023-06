Homem de 30 anos deixa bens para Neymar em testamento por jogador não ser interesseiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo, Neymar Junior pode receber mais dinheiro na conta. Um morador de Porto Alegre, de 31 anos, decidiu registrar em testamento a vontade de passar seus bens para o atleta.

Mal de saúde, o autor, que não teve a identidade revelada, conta que não possui parentes com quem tem bom relacionamento e nem herdeiros. Por acompanhar o jogador há muito tempo e dizer acreditar que os dois têm pontos em comum, ele resolveu transferir tudo o que ganhou em vida ao já milionário brasileiro.

Segundo um ranking da revista Forbes de 2022, Neymar foi o quarto atleta mais bem pago do mundo. Ele recebeu U$ 95 milhões, o equivalente a R$ 488,7 milhões.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o homem afirmou que, acima de tudo, o futebolista não é interesseiro e que se identifica com o jogador por também sofrer com difamação. A relação de Neymar com o pai também o inspira e o recorda do convívio com a sua figura paterna, já falecida.

Ainda não se sabe como ele conseguiu o CPF de Neymar, informação é que é necessária constar no testamento.