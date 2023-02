'Homem-Formiga e a Vespa' e 'Triângulo da Tristeza' são principais estreias de cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cinemas paulistanos têm como principal lançamento da semana o blockbuster da Marvel "Homem-Formiga e a Vespa", terceiro longa dedicado ao super-herói que tem o poder de mudar de tamanho.

Outro destaque é o premiado "Triângulo da Tristeza", longa de Ruben Östlund que levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e que concorre a três estatuetas no Oscar deste ano, incluindo a de melhor filme.

Confira todas as estreias da semana.

HOMEM-FORMIGA E A VESPA: QUANTUMANIA

O super-herói que tem o poder de mudar de tamanho acaba sendo transportado junto com a família para uma dimensão chamada Reino Quântico. Lá, ele e sua companheira, a heroína Vespa, precisam enfrentar o vilão Kang, o Conquistador.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Peyton Reed.

Com: Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas.

12 anos

O MASSACRE DA SERRA ELÉTRICA

O clássico de terror da década de 1970 é relançado nos cinemas em celebração aos seus 50 anos. Na trama, cinco amigos viajam pela zona rural do Texas. No caminho, topam com um assassino com uma motosserra e uma máscara feita de pele humana.

Estados Unidos, 1974.

Direção: Tobe Hooper.

Com: Marilyn Burns, Aleen Danziger e Paul A. Partain.

18 anos

ROCK DOG - UMA BATIDA ANIMAL

A animação estrelada por cachorros acompanha um jovem jurado de um concurso de música. Ele é escolhido para treinar um grupo feminino de pop que nunca ouviu falar de rock.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Anthony Bell.

Livre

TRIÂNGULO DA TRISTEZA

Um casal de modelos e influenciadores digitais é convidado para um cruzeiro luxuoso, mas o navio naufraga após um assalto em alto-mar. Os dois vão parar em uma ilha com parte da tripulação, entre eles, um milionário russo e uma faxineira.

Suécia, França, Grécia, Dinamarca, 2022.

Direção: Ruben Östlund.

Com: Harris Dickinson, Charlbi Dean e Woody Harrelson.

16 anos