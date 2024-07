Hospital decide manter Silvio Santos internado e adia alta

O apresentador Silvio Santos, 93, ficará mais alguns dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A decisão foi da equipe de médicos que cuidam do apresentador desde a última terça (16).

A medida é por precaução. Segundo o SBT informou ao F5, Silvio tem tido boa evolução, com medicamentos e está bem. Os médicos entendem que ele só poderá sair quando estiver totalmente recuperado, o que ainda não aconteceu.

O plano inicial era terminar o tratamento em casa, o que não foi seguida. Inicialmente, a nova previsão de alta é para segunda (22). No entanto, a equipe preferiu não dar uma data exata para a família, que segue as orientações no hospital à risca.

Procurado pela reportagem, o Albert Einstein diz que as informações sobre Silvio Santos estão centralizadas na família e com o SBT por opção das filhas e da esposa do apresentador, a escritora Íris Abravanel.

Silvio Santos foi internado na terça após ser diagnosticado com H1N1. Silvio Santos está afastado das telas do SBT desde 2022. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Abravanel, com sucesso nas noites de domingo.

Pessoas próximas ao apresentador, como o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa "A Praça É Nossa", dizem não acreditar que ele voltará a aparecer em frente às câmeras.

Já Daniela Beyruti, atualmente vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos, afirma que ele pode voltar a qualquer momento um dia.