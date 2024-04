Hugo e Guilherme preparam mais uma edição do ‘No Pelo 360’

De um tímido evento que nasceu em um pesque-pague de Goiatuba, cidade a 176 km de Goiânia, para uma festa que promete encher o estacionamento do Estádio Serra Dourada neste sábado (13).

É essa trajetória do projeto "No Pelo 360", idealizado pelos goianos Hugo e Guilherme e que tem no line-up nomes como Maiara e Maraisa, o DJ e cantor Pedro Sampaio e a dupla VH e Alexandre. A ideia do festival, batizado em referência a montaria sem sela, é promover o sertanejo e criar diversas frequências musicais entre os artistas. Ligando o sertanejo a outros gêneros, como o pagode, samba e funk.

Hugo e Guilherme formam uma dupla de peso e é, atualmente, um dos duos mais promissores da nova geração da música sertaneja. Em oito anos de estrada, tudo que eles lançam entram no Top 100 das mais tocadas nas plataformas digitais.

Neste ano, os artistas jogaram no streaming o disco "062 (Ao Vivo)", que trás canções como "Morena de Goiânia" e "Tô Bem Melhor", sucesso absoluto nas rádios e na internet.

“Estamos preparando tudo nos mínimos detalhes, queremos que o público aproveite bastante o nosso show e dos nossos convidados”, adianta Guilherme.