Hugo e Guilherme se apresentam no ‘Esquenta Caldas Country’

A 16ª edição do Caldas Country está marcada para dia 1º de novembro, mas um esquenta do festival será realizado nesta quarta-feira (18). O "Aquece Caldas" ocorre hoje, a partir das 22 horas, no Vilão, que fica no Setor Marista, em Goiânia.

A dupla VH e Alexandre é uma das atrações que sobem ao palco hoje. O evento conta também com participação de Hugo e Guilherme, que também se apresentarão no festival na cidade das águas quentes, no dia 3 de novembro.

Os ingressos para o "Aquece Caldas" estão disponíveis pelo site totalacesso.com, a partir de R$ 70.