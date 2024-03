Hugo & Guilherme se apresentam em Goiânia no mês de abril

O lançamento do próximo álbum da dupla Hugo & Guilherme nas plataformas digitais, o álbum 062, gravado em Goiânia, gerou grandes expectativas entre os goianos, que no dia 13 de abril poderão ver a dupla de pertinho no Estádio Serra Dourada, durante mais uma edição do Festival No Pelo 360.



O público poderá vivenciar e cantar os grandes sucessos como "Vazou na Braquiara", "Metade de Mim", "Mágica" e outros que marcaram a carreira sertaneja da dupla, que além de morarem em Goiânia, demonstram diariamente nas redes sociais o carinho que tem pela cidade.



Outras atrações estão confirmadas para o festival, entre elas Maiara & Maraisa, Pedro Sampaio e Vh & Alexandre como convidados. Na última edição realizada na capital, o evento reuniu mais de 35 mil pessoas. Os ingressos estão à venda e podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros.



A marca "No Pelo 360º" tem se consolidado como um sucesso absoluto em suas últimas edições. Goiânia receberá pela terceira vez o evento idealizado pela dupla Hugo & Guilherme, que se destaca pelo palco em formato 360 graus, proporcionando ao público uma visão completa e uma experiência mais próxima com os artistas durante todas as apresentações. Mais informações @nopelo360.



Serviço: No Pelo em Goiânia

Data: 13 de abril

Local: Estádio Serra Dourada

Venda de ingressos: https://brasilticket.com.br/no-pelo-360-goiania.html

Mais informações: @nopelo360.