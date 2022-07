Humberto Gessinger testa positivo para Covid-19 e show em Goiânia é adiado

O cantor e compositor Humberto Gessinger, ex-Engenheiros do Hawaii, precisou adiar o show da turnê do disco Não Vejo a Hora que faria em Goiânia no domingo (24) no Centro de Convenções da PUC Goiás. O artista testou positivo para Covid-19. A organização divulgou a nova data da apresentação para 28 de agosto, no mesmo local e horário (19 horas). Os ingressos adquiridos anteriormente seguem valendo.

“Pessoal, como faço todas as semanas antes de viajar para os shows, fiz o teste. Deu positivo. Estou bem, certamente graças ao fato de estar com a vacinação em dia, inclusive as doses de reforço”, postou o cantor nas suas redes sociais.

Humberto Gessinger faria o primeiro show em Goiânia desde a retomada dos eventos por conta da pandemia. A turnê começou a rodar o País com o álbum Não Vejo a Hora em novembro de 2019, mas precisou parar tudo com o início da crise sanitária.