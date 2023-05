Humorista Diego Besou apresenta espetáculo 'Tô de plantão 2' em Goiânia

Ele levou o clima hospitalar para os palcos, mas, claro, com muito bom humor. Diego Besou apresenta nesta sexta-feira (19), às 21 horas, no Teatro Goiânia, o espetáculo Tô de Plantão 2. O humorista nasceu em Campo Grande (MS) e sempre teve talento para fazer as pessoas rirem. Ele trabalhou por mais de 10 anos na área da saúde e decidiu largar o hospital para seguir a carreira nos palcos depois do sucesso de seus vídeos na internet.

Logo, criou a peça Tô de Plantão, em que o artista interpreta diversos personagens presentes na rotina hospitalar: médica, enfermeira, faxineira, psicóloga e acompanhante. No show, ele mostra de forma inteligente o lado humano e divertido das profissões da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área. “Ao contrário do que muitos pensam esse espetáculo não é um Stand-Up. É um texto teatral em que eu interpreto todos os personagens relatando a realidade do profissional de saúde”, reforça o ator, em entrevista por telefone. Confira.

Por quanto tempo você trabalhou no hospital e como foi a sua experiência nesse período?



Eu me formei em 2011 e comecei trabalhando inicialmente com uma empresa de ambulância particular. Depois surgiu uma proposta de home care e fiquei seis anos lá. Em outubro de 2020, fui trabalhar em um hospital de oncologia e cuidados paliativos e foi ali que eu comecei a ter esses insights de situações da área da saúde. Comecei a produzir conteúdo para internet retratando as situações do ambiente hospitalar em julho de 2021 durante a segunda onda de Covid. Publiquei um vídeo no Tik Tok em outubro de 2021 e no dia seguinte já tinha mais de 1,2 milhão de visualizações. Os vídeos começaram a fazer cada vez mais sucesso e atualmente somando todas as redes sociais tenho 1,6 milhão de seguidores.

Como foi o momento que você decidiu que precisava sair do hospital?



Foi algo muito inusitado. Um enfermeiro que também fazia vídeos para a internet me procurou, fizemos uma live juntos no Instagram e ele disse que levaria meu show para São Paulo, antes mesmo de ter algo pronto. Fiquei noites em claro para montar o espetáculo e foi numa sexta às 8 da manhã que abrimos a venda dos ingressos e às 10 horas já estavam esgotados. Ele me falou que eu não iria conseguir conciliar o espetáculo e o trabalho no hospital, e disse que se nada desse certo ele me arrumaria um emprego, então escolhi o palco.

Como você aborda o tema da enfermagem no espetáculo? Conte mais sobre ele.



O espetáculo se chama Tô de Plantão e é sobre personagens da área da saúde. Têm vários: A doutora Daniela que é recém-formada e filhinha de papai; a enfermeira que é plantonista em uma enfermaria e conta as situações caóticas que acontecem entre a enfermagem e outros hospitais da área de saúde; a apresentadora de programa de TV Andrea que conta notícias da saúde dos profissionais da área; a faxineira Zilda que conta as situações absurdas do hospital e a doutora Daphne que é especialista em procedimentos estéticos, gosta de muito botox e é exagerada. As personagens vão se renovando ao longo do tempo.

Qual a sua expectativa para essa apresentação?

Me apresentei em Goiânia duas vezes esgotando os ingressos e o público se divertiu muito. É o momento que esses profissionais têm de distração, as pessoas encontram até professores da faculdade. Em qual teatro você vai encontrar 90% das pessoas de profissionais de saúde? Minhas apresentações em Goiânia sempre foram muito boas e eu estou muito ansioso.

(Catarina Lima é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)

SERVICO

Espetáculo: Tô de Plantão 2, com Diego Besou

Quando: 19 de maio, às 21 horas

Onde: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, Centro

Ingressos: entre R$ 70 e R$ 140

Vendas: www.sympla.com.br e Komiketo Sanduicheria

Indicação: 14 anos

Duração: 90 minutos