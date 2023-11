Humorista, Gio Lisboa apresenta espetáculo no Teatro Goiânia

Famoso nas redes sociais, o humorista Gio Lisboa, de 24 anos, desembarca em Goiânia. O artista se apresenta neste sábado (25), no Teatro Goiânia, com o show "Fora da Casinha", com sessões às 16h30, 19h e também às 21h30.

Repleto de humor ácido, ironia e observações afiadas sobre a sociedade, o espetáculo promete fugir do pensamento comum e tirar o público “da casinha”. O comediante traz histórias engraçadas da própria vida, interage com a plateia e conta com a participação de um DJ.

Os ingressos, a partir de R$35, podem ser adquiridos pelo ingressodigital.com.