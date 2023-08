Humorista Paulo Vieira diz que não vai a evento na ONU para gravar matéria na Festa da Melancia

O humorista Paulo Vieira disse ter recusado um convite para participar de um evento da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Na publicação, ele disse que estará presente na Festa da Melancia, que começa no dia 15 de setembro, em Arauna, a 140 km de Goiânia.

Nas redes sociais, o humorista ainda contou que o convite foi para “falar em uma das semanas mais importantes da organização”, que reunirá os 20 maiores líderes globais em um só lugar.

"Fui convidado pela ONU pra falar em uma agenda dentro da semana mais importante da organização, que acontece em Nova Iorque. Os 20 maiores líderes globais também estarão por lá…Infelizmente não poderei participar porque estarei na FESTA DA MELÂNCIA EM URUANA-GO! Eu juro kk”, escreveu.

Apesar de não poder comparecer ao evento, Paulo disse ter ficado feliz com o reconhecimento do trabalho dele e pediu para ser novamente convidado no próximo ano.

“Mesmo assim eu fiquei muito feliz que meu trabalho esteja sendo reconhecido. Muitos tentam me ‘marginalizar’ para uma noção vazia de humor, na tentativa de arrancar do que eu faço a inteligência. Isso pra não reconhecer que meu trabalho é, principalmente, político”,escreveu.

“Então fiquei feliz com o convite, MAS QUE É ENGRAÇADO EU NEGAR PORQUE JÁ TENHO COMPROMISSO COM A FESTA DA MELÂNCIA É KKKKKKK [sic]. Explicando: Eu vou gravar a 3ª temporada do Avisa Lá Que Eu Vou por lá, então é uma equipe de 23 pessoas, uma produção gigante… não posso cancelar. Mas me chama na próxima, ONU!”, explicou Paulo Vieira.

Festa da Melancia

Organizada pela Prefeitura de Uruana e Governo de Goiás, a Festa Nacional da Melancia acontece todos os anos no mês de setembro. Neste ano, o evento está previsto para começar no dia 15 e vai contar com uma programação recheada de shows sertanejos e, é claro, muita melancia.

Confira a programação:

Dia 14/9 :

Às 16h desfile de Caminhoneiros, 21h - Abertura Oficial e Comemoração do Aniversário de 75 Anos de Uruana, 22h - Show com Gustavo Moura e Rafael (entrada franca).

Dia 15/9 :

Às 21h apresentação das candidatas a Rainha da Melancia, 22h - Show com Guilherme e Santiago e Luau Automotivo com Abelbeetle (entrada franca).

Dia 16/9 :

Às 21h escolha da Rainha da Melancia, 23h Show com Israel e Rodolffo e Luau Automotivo com Abelbeetle (entrada somente 30 reais).