Humorista Renato Albani chega a Goiânia com novo show de stand up comedy

Nos anos 1990, quando ainda era criança e estudava na cidade da Serra, no Espírito Santo, Renato Albani era atração na escola. Os professores, que entravam na festa, sempre davam os cinco minutos finais das aulas para o aluno contar piadas. O comediante agora arrasta uma multidão por onde passa em stand-ups animados. O capixaba se apresenta neste sábado (29), em três sessões diferentes, às 17, 19 e 21h, no Teatro Rio Vermelho, no Centro.



Aos 37 anos, Albani se tornou um verdadeiro fenômeno. Ele já contou piada em diversos cantos do mundo e acaba de voltar de uma turnê pela Europa. Em Goiânia, o humorista apresenta seu quarto show solo, Assim Caminha a Humanidade, com foco na comédia de costumes. O espetáculo estava marcado inicialmente para o Teatro Madre Esperança Garrido para apenas uma sessão, mas fez tanto sucesso nas vendas que foi preciso abrir mais dois horários e mudar de lugar.



Com texto criado pelo próprio comediante, a apresentação faz um retorno aos anos 1990 e 2000, quando Albani ainda fazia suas apresentações na escola. Os ícones da infância e da televisão e o relacionamento familiar entre pais e filhos pautam o roteiro da peça.

“O show foi construído por meio de observações feitas nas diferenças entre a minha geração para as gerações que estão chegando”, explica Albani, que acumula mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Em seu canal do YouTube, o capixaba tem 1 milhão de inscritos e posta vídeos curtos.

Albani faz piada sobre os famosos programas de auditório dos anos 1990, caso do Domingão do Faustão (TV Globo) e Programa do Gugu (SBT), além dos desenhos animados que assistia na virada do milênio. “O texto tem muito de como era o mundo que vivíamos nos anos 1990 e 2000, e como estão agora”, comenta.

Chico Anysio, Tom Cavalcante, a TV Pirata e os programas de auditório são algumas das principais referências de Albani para montar os esquetes do show. Com uma comédia que não se prende a estereótipos e imitações, em Assim Caminha a Humanidade o profissional dá destaques aos conflitos geracionais de cada época.



O comediante vem de uma geração do humor que se firma em textos curtos, dialoga com o público da internet e transforma o cotidiano em humor. “O brasileiro é o povo mais engraçado do mundo. Sempre vão surgir ótimos comediantes no País. Por agora, confesso que tenho acompanhado pouco da comédia, não tenho visto muita gente que está chegando”, aponta.



Carreira

Formado em Engenharia Elétrica, Albani abandonou a profissão porque percebeu que seu maior dom “era fazer as pessoas darem boas gargalhadas”. Desde então, faz uma imersão ao stand-up e cria piadas com temas que estão em discussão na internet.



Nos palcos, o humorista já criou quatro roteiros que o fizeram rodar em diversos países, a exemplo de Me Tornei o que Mais Temia, O Melhor Trabalho do Mundo e Alguém me Explica o Mundo. “A verdade é que as coisas foram acontecendo naturalmente. Sempre amei comédia e nunca gostei da Engenharia, então decidi ir para o humor porque se tudo desse errado pelo menos seria divertido”, brinca.



Para Albani, a comédia não tem limite, mesmo em tempos “politicamente corretos”. O artista enxerga o humor como uma ferramenta para abordar assuntos sérios, mas de forma descontraída, estimulando reflexão e conscientização. “É possível falar de tudo. Nosso papel como profissional é entender como dizer o que quer dizer”, ressalta o humorista.



Comédia de costumes

Assuntos atuais que bombam na internet, caso do rap criado pelo cantor Zé Felipe para a esposa, a influencer Virgínia, são alguns dos pontos altos do humor criado pelo artista Renato Albani. Em vídeos postados no canal do Youtube (@renatoalbani), o comediante fala sobre o noivado, os tempos em que trabalhou como engenheiro e o Brasil na Copa do Mundo.



Não é a primeira vez que Albani se apresenta em Goiânia. Em 2022, o humorista trouxe para a cidade o texto de Me Tornei o que Mais Temia. De acordo com ele, a capital goiana abraça o riso, sem medo de ser feliz. "Goiânia é uma cidade linda, com pessoas lindas. Tenho amigos em Goiânia e sempre que venho eu me divirto muito", confessa.



SERVIÇO

Espetáculo: Assim Caminha a Humanidade, de Renato Albani

Data: Sábado (29)

Horário: às 17h, 19h e 21h

Local: Teatro Rio Vermelho. Rua 4, 1400, Centro

Ingressos: a partir de R$ 40

Informações: 3219-3300