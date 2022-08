Ilha de Ferro estreia no dia 25 de agosto na TV Globo

A partir do dia 25 de agosto, as noites de quinta-feira na programação da TV Globo vão convidar o público a embarcar em uma trama cercada de paixão e fúria, com a estreia da segunda temporada de Ilha de Ferro. Criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi, com redação final de Mauro Wilson e direção artística de Afonso Poyart, a nova leva de episódios da série traz os personagens envoltos em novas tormentas, a bordo ou não da plataforma petrolífera mais conhecida do Brasil: a PLT-137.

Em dez episódios, o público vai poder acompanhar toda a adrenalina e o suor do trabalho em alto-mar e as novas aventuras dos personagens Dante e Júlia, interpretados por Cauã Reymond e Maria Casadevall, que agora ganham novos companheiros de cena, com a chegada de Mariana Ximenes, Romulo Estrela, Eriberto Leão e Erom Cordeiro, interpretando, respectivamente, os personagens Olivia, Ramiro, Diogo e Playboy.

“Os personagens são como tubarões emocionais, precisam se mover para não morrer. Quase sempre se metendo ou criando confusão. A plataforma é o epicentro da história, onde eles se encontram e dividem suas angústias. Mas, em terra firme, temos uma poderosa trilha policial. Tem mais ação e mais paixão”, adianta Mauro Wilson, redator final da série. “Agora, na segunda temporada a gente se sente mais apropriado desse universo, conhece os personagens, e isso nos dá mais liberdade para avançar e se aprofundar nas histórias e fantasmas de cada um deles”, explica o diretor artístico Afonso Poyart.

A vida dupla, com a rotina que se divide a cada 15 dias entre o trabalho embarcado e a rotina em terra firme, faz com que eles não se sintam inteiros em lugar nenhum. “Vamos continuar contando a história desse cara que se sente melhor dentro da plataforma, longe da terra, do que em casa. Vamos mostrar essa dualidade entre terra e mar que quem trabalha numa plataforma sente. Eles se sentem meio esquisitos em terra, e nem totalmente naturais na plataforma. A gente está sempre tentando desvendar o que esse tipo de trabalho e estilo de vida impacta nos relacionamentos das pessoas”, resume o diretor.

Para destrinchar esses relacionamentos, a trama ganha um novo colorido, novas pontas no “polígono” amoroso central. Os conflitos e turbulências de Dante e Julia aumentam de potência com a chegada do Comandante Ramiro (Romulo Estrela), da dra. Olívia (Mariana Ximenes) e de Diogo (Eriberto Leão), irmão da Júlia e presidente da empresa petrolífera.

As chamadas que anunciam a estreia, no ar na programação da TV Globo desde a última semana, são resultado de um trabalho minucioso de efeitos sonoros realizado em conjunto pelos times de Promoções e Tecnologia da emissora, que proporciona uma sensação de imersão na atmosfera de tensão e aventura da trama. A experiência é possível com o uso de fones de ouvidos, que viabiliza o efeito binaural, em que a tecnologia 3D aguça a audição do espectador.

Criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi, Ilha de Ferro é escrita por Nilton Braga, Mariana Torres, Rodrigo Salomão, David Rauh e Anna Lee, e tem redação final de Mauro Wilson. A série é dirigida por Afonso Poyart, Roberta Richard e Rafael Miranda, com direção artística de Afonso Poyart. No elenco também estão Osmar Prado, Klebber Toledo, Alice Palmar, Helena Albergaria, Jefferson Brasil, Bruce Gomlevsky, Chris Couto, Renan Monteiro, Marcello Ferreira, Gery, Toia Ferraz, Kizi Vaz, Jonathan Azevedo, Neco Vilas Boas, Júlio Rocha, Douglas Rosa, Giovanni Gallo, Cláudio Gabriel, Augusto Madeira, Cadu Favero, Bernardo Schlegel, José Rubens Chachá, entre outros.