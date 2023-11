Influenciador goiano, Jacques Vanier anuncia que será pai

O influenciador Jacques Vanier, revelou essa semana, por meio do seu perfil no Instagram, que será pai pela primeira vez.

“É verdade! Vou realizar o maior sonho da minha vida... VOU SER PAI! Logo estarei segurando um bebê que eu sei que vai mudar minha vida e queria dividir essa alegria com vocês”, escreveu ele em um publicação no Instagram, na última segunda-feira (20), sem dar mais detalhes.

Com mais de 5,3 milhões de seguidores no Instagram e 8,7 milhões no TikTok, Jacques se popularizou nos últimos anos com conteúdos voltados para estilo de vida, costumes e as peculiaridades da zona rural.

Nascido em Goiás, o humorista é formado em Engenharia Civil e tem passado uma temporada nos EUA.