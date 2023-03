Influenciadora debocha de convite de Virgínia para visitar mansão dela

A influenciadora Maria José Cardoso levantou polêmica, nesta terça-feira (14), ao receber um convite de Virgínia Fonseca. Segundo Maria, as duas personalidades conversaram em uma transmissão ao vivo no Tiktok após uma solicitação surpresa da mulher de Zé Felipe.

"Quando eu chegar no Brasil a gente vai se encontrar, tá? Eu vou te mandar uma mensagem pra gente se encontrar. Aí você vai lá pra minha casa em Goiânia, passar um dia lá comigo. Já te segui aqui no TikTok, depois vou pegar seu contato pra gente falar", disse a empresária, que está viajando com a família nos Estados Unidos.

Durante o convite, Maria José não esboçou reação e disse que a dupla poderia falar mais, posteriormente. No entanto, horas depois, a influenciadora participou de uma entrevista, em que debochou do convite de Virgínia.

"Isso é tudo pra limpar a imagem dela, você sabe, né? E Deus me livre usar a base dela, pura água", debochou Maria José. A entrevistadora questionou se a abordagem foi inesperada mesmo. "É, eu não tô crendo muito não. Ela também é meio debochada, né?", reforçou a influenciadora.

Nas últimas semanas, Virgínia Fonseca levantou polêmica nas redes sociais ao vender suas bases por R$ 200. Diferentes personalidades, como Whindersson Nunes, comentaram a situação.