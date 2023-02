Internado, José Mayer, diz que poderá sair renovado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado em um hospital no Rio de Janeiro devido a problemas no pulmão, o ator José Mayer divulgou em sua conta no Instagram nesta quarta-feira (22) um vídeo no qual diz estar melhor e ter a impressão de que vai sair de lá "renovado".

O ator deu a atualização sobre seu estado de saúde em entrevista à Fabíola Reipert, do programa Balanço Geral, da TV Record.

"Fabíola, queridíssima! Estou muito melhor meu amor. Tenho a impressão que sairei daqui renovado, como um velho ford bigode, com 'bimbelas', parafusetas novas, uma calota prateada, e com uma nova chance de prolongar a vida boa que tenho tido, com a minha família, meus amigos, por um bom tempo, tá? Agradeço muito a vocês pelo carinho de sempre. Beijos, beijos e beijos", ele disse.

O ator está internado na Casa de Saúde São José desde sábado (18). Segundo o programa da Record, Mayer tem uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos pulmões, vias respiratórias e rins.

Acusado de ter abusado sexualmente de uma figurinista nos bastidores da Globo, em 2017, durante a novela "A Lei do Amor", Mayer foi afastado das produções de dramaturgia da emissora.

Em janeiro de 2019, a Globo e o ator deram fim à parceria após mais de 35 anos. Na ocasião, Mayer pediu desculpas pelo ocorrido. "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", dizia trecho de carta enviada pelo ator.