Investigação é aberta, após morte de ator Angus Cloud

A causa da morte do ator Angus Cloud, famoso por integrar a série da HBO Euphoria, ainda é um mistério. A polícia de Oakland, na Califórnia (EUA), e os bombeiros atenderam a uma ligação de emergência na segunda-feira (31).

Quem pediu socorro foi a mãe do artista de 25 anos, que informou que não estava sentindo os batimentos cardíacos do filho. Angus foi declarado morto no local. Ele estava lutando contra pensamentos suicidas depois de voltar da Irlanda, onde seu pai foi enterrado há cerca de uma semana.

A polícia informou que, a causa da morte ainda é considerada desconhecida e, por isso, uma investigação foi iniciada. Ao comunicar a morte do ator, a família do intérprete de Fezco destacou:



“O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”.

Comoção

A morte de Angus gerou manifestações de fãs e artistas de todo o mundo, incluindo os brasileiros. Nas redes sociais artistas, como a atriz Zendaya, publicaram homenagens a ele.

Em agosto de 2022, o astro publicou uma foto usando o abadá da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba do Rio de Janeiro.

“Vem desfilar com a gente?”, convidou o perfil da Mangueira pelas redes sociais, na ocasião.