Irmã de Bruna Biancardi critica Neymar em carta nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, decidiu se pronunciar sobre a traição do jogador de futebol Neymar. Em uma mensagem publicada em seus stories nesta sexta-feira (30), Bianca expressou seu apoio à irmã e criticou as atitudes do craque, pedindo que ele pare de tratar situações sérias com deboche.

Ela destacou a falta de responsabilidade, compromisso e cuidado com o próximo por parte do jogador, assim como a influência negativa de pessoas ao seu redor. A nutricionista também rebateu insinuações de interesse financeiro e fama na relação entre sua irmã e Neymar. "Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível", diz um trecho do texto.

Bianca destacou a falta de seriedade de Neymar diante da situação: "Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas". E disse mais: "Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz."

Por fim, a nutricionista lamentou o fato de Bruna estar passando por toda essa situação justamente em um momento que deveria ser de felicidade, afirmando que a tranquilidade e as boas lembranças foram afetadas. Além disso, fez um pedido: "Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral."

No dia 21 de junho, Neymar assumiu que traiu Bruna Biancardi, que está grávida de Mavie, a primeira filha do casal.