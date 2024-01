Isacque Lopes será o rebelde Plutão em ‘Família é Tudo’

Plutão Mancini (Isacque Lopes) é um rapaz responsável e dedicado. Skatista, foi incentivado pela avó, Frida Mancini (Arlete Salles), a investir no esporte. Mas, extremamente independente, recusou a ajuda financeira dela e leva uma vida simples, longe dos luxos da família, cultivando o sonho de ser o melhor atleta da modalidade no Brasil. Na próxima novela das sete da Globo, "Família é Tudo", Plutão é o irmão que afirma que a família acabou quando o pai, Pedro (Paulo Tiefenthaler), morreu em um acidente.

Por ser o caçula, o filho de Nanda (Ana Carbatti) foi o Mancini que teve menos tempo de vivência com o pai e amadureceu rápido com a separação dos irmãos. Socialite, Nanda se uniu a Pedro logo após a mãe de Electra (Juliana Paiva) falecer, por isso criou a menina como filha. E ela não entende a rejeição de Plutão à ideia de ser herdeiro de uma das maiores fortunas do país.

O esportista esconde dos amigos que é um dos herdeiros da Mancini Music por medo de que se aproximem dele por interesse. Para pagar treinadores e participar de competições faz bicos como professor. Na luta pelo lugar mais alto no pódio contará com Enéas (Conrado Caputo), seu treinador. Otimista e paciente ele também se torna confidente de Plutão e se preocupa com seu futuro.

Plutão terá em Max (Caio Vegatti) seu maior rival. E não apenas nas pistas. Ex-campeão brasileiro de skate, Max é namorado de Nicole (Aisha Moura), que despertará o interesse do caçula dos Mancini. De família humilde, ela se apaixonará por Plutão sem saber que ele é herdeiro da famosa família.

“Plutão é um esportista muito dedicado e, digamos, é um dos mais cabeças entre os irmãos, depois da Vênus (Nathalia Dill). Em um primeiro momento, ele bate de frente porque não quer estar perto dos irmãos e nem quer saber da herança, mas depois tudo se alinha e ele vira o braço direito da Electra (Juliana Paiva) nessa questão. E ele é muito determinado, é muito apaixonado pelo que faz. Estou ansioso pelas camadas que a gente vai descobrindo ao longo do processo e da novela”, destaca Isacque Lopes.