Isis Valverde defende mãe após críticas por namorado mais jovem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde mostrou-se indignada nesta quinta-feira (29) com os comentários negativos dirigidos à sua mãe, Rosalba Nable, 57, que iniciou um romance com um rapaz 24 anos mais jovem. Após o término do relacionamento na última terça-feira (27), a pedagoga já havia desabafado sobre a discriminação devido à idade, o chamado etarismo.

No vídeo publicado no Instagram, a atriz mencionou que os comentários relacionados à idade se tornaram frequentes na vida de sua mãe: "a idade dela, as roupas dela, as escolhas dela". Isis também revelou que não compreendia a situação até passar por algo semelhante: "eu me senti empurrada, pressionada quando completei 30 anos".

Ela, então, elogiou Rosalba e afirmou que a mãe tem total liberdade para fazer escolhas, independentemente da idade: "minha mãe está prestes a completar 60 anos, é uma mulher completamente livre, autossuficiente e independente. Uma mulher incrível, solteira, que decidiu ter um namorado, e esse namorado foi colocado na posição de um bebê, não de um homem, como se fosse um filho e não um namorado".

Rosalba também expressou sua frustração nas redes sociais em relação à pressão imposta às mulheres maduras: "após tantas batalhas, pronta para ser simplesmente feliz, você, mulher, se depara com uma cobrança: não pode envelhecer. Os anos têm que, obrigatoriamente, te transformar em alguém diferente".