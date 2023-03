Isis Valverde e ex-marido de Wanessa Camargo são vistos juntos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Semana de Moda de Paris rendeu a Isis Valverde e Marcus Buaiz, que foi casado com a cantora Wannesa Camargo por 17 anos, uma rotina de passeios e visitas a lojas de vinhos, o que surpreendeu o público, já que os dois nunca deram nenhuma pista de que estariam envolvidos.

Solteira desde o fim do relacionamento de três anos com André Resende, em 2022, a atriz está na capital francesa para acompanhar os desfiles das grifes internacionais. Em clima de romance, ela e o empresário foram vistos abraçados no restaurante La Plume Rive Droite.

Testemunhas afirmam que Marcus chegou alguns minutos depois da artista, e a cumprimentou com um beijo. Os dois também trocaram carinho em uma loja de vinhos na cidade.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Isis afirmou que não vai comentar a vida pessoal da atriz.