Isis Valverde está noiva do empresário Marcus Buaiz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde vai chegar noiva a 2024. A atriz e o empresário Marcus Buaiz estão noivos. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa dela.

O casal foi visto junto pela primeira em março, durante viagem pela França. Ele foi casado com a cantora Wanessa Camargo por 17 anos, e o relacionamento chegou ao fim em maio de 2022.

Isis foi casada por três anos com André Resende, e se separou em fevereiro de 2022. A confirmação do namoro com Buaiz ocorreu em junho desse ano. Antes, ela falava que os dois estavam se "conhecendo melhor".